Манипулируют свободой семьи: мошенники с Украины толкнули подростка на поджог в Москве

Вечером на юго-западе Москвы 16-летний парень поджег банкомат в холле здания на бульваре Дмитрия Донского. Сделал он это не из хулиганских побуждений, а потому, что ему пригрозили уголовным делом для его родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Схема старая, но по-прежнему работающая. Злоумышленники представились сотрудниками российских силовых структур. Они убедили подростка, что его мать и отец находятся под следствием, и единственный способ «спасти» семью — выполнить указания «оперативников». Подросток, запуганный до полусмерти, пошел на преступление. Поджог банкомата — задание, за которое ему обещали «закрыть дело».

После того как техника задымилась, парень попытался скрыться, но был задержан. Теперь ему самому грозит уголовная ответственность. Ущерб от его действий еще предстоит подсчитать. Но главное — психологическая травма, которую нанесли ребенку, превратив его в орудие преступления.

В правоохранительных органах уже предупредили: мошенники активизировались и используют новые способы вовлечения молодежи в диверсионную деятельность. Сценарий везде похож: звонок якобы от силовиков, угроза близким, требование совершить незаконные действия. Подросток, пытаясь спасти родителей, по факту уничтожал имущество и ломал себе жизнь.

Теперь ему предстоит давать показания, а его родителям — объяснять, почему их ребенок, сам того не понимая, стал жертвой циничной игры, где ставкой была чужая жизнь. Мошенники же, находящиеся за тысячи километров, продолжат искать новых исполнителей. Вопрос в том, как быстро правоохранители смогут перекрыть этот канал.

