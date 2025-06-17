Древнее кладбище деревьев-мутантов обнаружили ученые ТГУ в Кузбассе

Палеонтологи из Томского университета во время экспедиции в Кемеровскую область обнаружили местонахождение остатков животных и растений, которые жили на планете около 200 млн лет назад, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На сайте ТГУ указано, что многие растения и животные, следы которых обнаружены в Кузбассе, исчезли на стыке ранней и средней эпох юрского периода. Теперь ученые смогут получить новую информацию о том периоде. Некоторые найденные животные — предки видов, которые продолжают существовать до нынешнего времени.

По данным ТГУ, ученые обнаружили остатки нескольких видов папоротников, древних рыб, ракообразных, поденок, веснянок и жуков. Сотрудники также нашли отпечаток растения чекановския, которое является дальним родственником елей и сосен. У растения было по 16 иголок, а длина хвои достигала около 30 см.

«В отличие от современных елей и сосен, у них было несколько стволов, как у современной ивы. Представители этой группы росли в основном по поймам рек, группа полностью вымерла», — рассказал научный руководитель экспедиции, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Степан Иванцов.

По информации ТГУ, ранее важные объекты были найдены в Иркутском бассейне. Часть редких находок уже удалось исследовать. Ученые предположили, что стоит также уделять внимание изучению бассейнов Западной Сибири. Ученый Степан Иванцов пояснил, что гибель части видов флоры и фауны произошла из-за потепления и повышения кислотности мирового океана. Специалистам важно разобраться, какие последствия произошли на земле. Еще многие явления кажутся загадочными.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Дагестане следы поселения бронзового века.