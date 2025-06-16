Ученые обнаружили в Дагестане следы поселения бронзового века

Археологи сумели исследовать древнее поселение в Дагестане, которое относится ко временам перехода от каменного века к бронзовому. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на сообщение Российской академии наук. Остатки поселения были найдены неподалеку от города Дагестанские Огни, который расположен на севере от Дербента. Раскопки проводились в этом году. Они показали, что поселение появилось еще во времена энеолита. Верхние слои однозначно датируются бронзовым веком. Археологам удалось обнаружить остатки жилищ, хозяйственных построек, древние могилы, а также предметы культа и быта. Среди них керамика, орудия труда из камня и кости.

«Никогда ранее энеолитические поселения в Дагестане не исследовались на такой большой площади и с применением современных методов документирования объектов. Изучение поселения позволит понять, как развивались древние культуры на Северном Кавказе», — заявил по этому поводу академик Хизри Амирханов.

Поселение, по предварительным данным, датируется пятым тысячелетием до нашей эры. Оно даст возможность понять пути миграции населения на Кавказе, а также выявить последовательность изменения жизни и быта людей того времени.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Иране 6200-летний скелет девочки-подростка с конусообразным черепом. Обнаруженный череп был найден в захоронении на кладбище Chega Sofla, среди множества других скелетов. На территории кладбища присутствовали как индивидуальные, так и групповые захоронения, включая семейные.