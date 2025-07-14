Древнее женское погребение обнаружили археологи в центре Рязани

Ученые Старорязанской экспедиции во время раскопок в центре Рязани обнаружили древнее женское погребение, сообщило издание 7info со ссылкой на группу экспедиции.

Ученые расчистили женское погребение. Исследователи предполагают, что захоронение проводили в конце XVII – начале XVIII века. Установлено, что под остатками гроба находилась женщина с ребенком. В могилу складывали личные вещи, в числе которых — нательный крестик. У черепа женщины находился фрагмент плотной ткани с растительным узором. Предполагается, что остатки материала — это головной убор. В прошлые времена замужних женщин узнавала по оригинальным головным уборам. Плотный «венец» с вышивкой уцелел. Находки предадут исследователям для дальнейшего восстановления.

По информации издания, на территории раскопок располагалась деревянная церковь. В настоящее время обнаружить здание не удалось. На территории также находилась часть Стрелецкой слободы. Исследователи изучают находки, обнаруженные на прицерковном кладбище.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили пифосы позднего бронзового века в Израиле.