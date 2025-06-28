Археологи обнаружили пифосы позднего бронзового века в Израиле

В ходе раскопок в Тель-Бурне, небольшом ханаанском поселении в центральной части Израиля, археологи обнаружили четыре крупных пифоса кипрского производства, относящихся к позднему бронзовому веку. Учитывая удаленность поселения от побережья (более 30 км), находка оказалась неожиданной, поскольку подобные сосуды, из-за их значительных габаритов, обычно использовались в морской торговле и редко перемещались вглубь материка. Результаты исследования опубликовали в Cambridge Archaeological Journal.

Пифосы широко применялись в морских перевозках в период между 1550 и 1200 годами до нашей эры. Судя по рельефам и данным, полученным с мест крушения кораблей, они служили контейнерами для транспортировки жидкостей и керамических изделий. Однако, добравшись до порта, пифосы, как правило, оставались на борту судна, так как их перемещение по суше было затруднительным.

Обнаруженные в Тель-Бурне кипрские сосуды датируются XIII веком до нашей эры и представляют собой редкие образцы, найденные в Леванте. Они были найдены во дворе, который, предположительно, использовался в качестве культового места.

Два пифоса кипрского производства и, возможно, один местный, были установлены в углублениях в скале, выделяясь своими размерами среди других предметов. Рядом были обнаружены украшенные чаши, кратер, маски, статуэтки и другие артефакты кипрского происхождения.

Кроме того, археологи обнаружили восемь больших сосудов, изготовленных местными мастерами по образцу кипрских пифосов. По мнению ученых, местные гончары начали самостоятельно производить такие сосуды, вероятно, из-за сложностей с поставками импортной керамики. Несмотря на то, что эти сосуды повторяют форму кипрских, они сохраняют черты местной традиции и были изготовлены с использованием местных технологий.

Функциональное назначение пифосов до конца не установлено: лабораторные анализы не выявили следов органических веществ. Однако известно, что два кипрских сосуда использовались для хранения элитной керамики: в одном находились чаши, а в другом — кружка и кувшин. Таким образом, несмотря на возможное культовое использование, сосуды сохраняли свою первоначальную функцию — транспортировку и хранение ценных товаров.

Крис МакКинни, один из авторов исследования, сообщил изданию Bible History Daily, что обнаруженный двор, по всей видимости, представлял собой локализованную культовую зону, центральным элементом которой был якорь, вырезанный из мела.

По мнению исследователя, происхождение кипрских сосудов могло иметь символическое значение: морские предметы, оказавшиеся вдали от моря, могли восприниматься как священные, отражая стремление к морскому культу.

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