Ближний Восток и Украина с Россией становятся полигонами для обкатки тактики поражения нефтяных объектов при помощи БПЛА, сообщил oilcapital.ru.

По информации издания, еще около пяти лет назад атаки дронов воспринимались как что-то необычное. Теперь они превратились в привычную реальность. Так, неизвестные лица запустили дроны по промышленным объектам Ирана. Российские НПЗ также периодически страдают от налетов БПЛА. Эксперты отмечают, что теперь нанести урон экономике и промышленности другой страны стало доступнее.

По данным издания, ранее противник искал исполнителей преступления. Шли месяцы слежки за объектами, которые в любой стране всегда тщательно охранялись. Потом злоумышленник совершал диверсию. В современном мире противнику достаточно запустить дроны, чтобы вывести из строя оборудование или добиться закрытия объекта. Установить, кто запустил дроны, удается не всегда. Значит, и ответственность нести некому.

Автор отметил, что до 2019 года под угрозой атак БПЛА были стратегические объекты Афганистана, Пакистана, Йемена, Сомали и Саудовской Аравии. Однако география атак расширяется.

«Это значит, что опыт нападения в Ираке, Иране, России с Украиной могут применять и даже масштабировать и в других уголках планеты, где ведется разведка, добыча и транспортировка нефти», — отметил автор материала Илья Круглей.

Ранее сообщалось, что опасность атаки БПЛА в Самарской области действовала более шести часов.