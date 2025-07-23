Опасность атаки БПЛА в Самарской области действовала более шести часов

В Самарской области опасность атаки БПЛА действовала более шести часов, сообщил sovainfo.ru со ссылкой на региональный ГУ МЧС.

По информации издания, об угрозе жителей региона проинформировали в ночь на 23 июля в 03:09. Сообщение об отмене появилось в 09:11. Ограничения на полеты в воздушном пространстве региона не вводились.

По данным издания, россиян призывают к бдительности в случае риска атак БПЛА. В первую очередь необходимо занять безопасное положение. Если человек находится на улице, то рекомендовано зайти в ближайшее здание. Придерживаться стоит такого алгоритма действий: пешком спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг.

При отсутствии такой возможности важно занять в квартире ту комнату, которая расположена между несущими стенами. Находиться вблизи окон небезопасно из-за возможности травмирования в случае их вылета. Чаще всего самым надежным местом считается ванная комната. Пережидать опасность рекомендовано на полу в сидячем положении. Оставаться в автомобиле на улице запрещено.

Ранее сообщалось, что три человека получили ранения в Ростовской области по итогам атаки беспилотников.