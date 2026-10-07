Следователь по делу Чикатило дал совет по поискам семьи Усольцевых

Экс-следователь Яндиев: в поисках пропавшей семьи Усольцевых помогут метеорологи

Общество

Метеорологи могут помочь следствию восстановить маршрут семьи Усольцевых, пропавшей год назад в красноярской тайге. Об этом РИА Новости рассказал бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило.

Ранее Яндиев говорил, что криминальная версия пропажи кажется ему наиболее вероятной: во время дождя Усольцевы могли зайти в дом к незнакомцам в ближайших населенных пунктах и стать жертвами преступления. По его словам, нужно встать на место потерпевших и представить, как бы они себя вели в такую погоду. Под дождем они бы не пошли, а направились в ближайший поселок. Следователям стоит просчитать время до начала дождя — у метеорологов есть полные данные о том, когда он начался и какой была его интенсивность.

Получив эти сведения, можно определить, до какой точки Усольцевы дошли до дождя, и предположить, через какие населенные пункты возвращались. Яндиев уверен: рано или поздно такие преступления раскрываются.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — пропала недалеко от поселка Кутурчин год назад, 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. С ними была собака породы корги. Последние масштабные поиски проводились в июне 2026 года. Сейчас следствие считает приоритетной версию несчастного случая, но криминал не исключает.

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