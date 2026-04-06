«Не Питер и не Сочи»: названы города России с самыми чистыми отелями — лидеры удивили

Кто бы мог подумать, что самые опрятные гостиницы находятся не в Москве и не в Питере. Сервис для организации путешествий проанализировал отзывы постояльцев и составил рейтинг городов, где отели блестят чистотой. Лидером стала Махачкала — 64 процента положительных оценок. Об этом сообщает Lenta.ru.

За ней идёт Тверь (63%), а замыкает тройку Мурманск (62%). В пятёрку также попали Владимир (60%) и Калининград (58%). При составлении рейтинга эксперты учитывали чистоту номеров, качество уборки, уровень комфорта и общее состояние мебели. Никаких скидок на звездность или цену. Похоже, провинция обогнала столицы по части сервиса.

Кто уже побывал в этих городах, подтверждают: отели там действительно держат марку. В Твери, например, даже небольшие гостевые дома славятся идеальной чистотой. А в Мурманске, куда туристы едут за северным сиянием, персонал готов драить номера до блеска круглосуточно. В то же время критики замечают: рейтинг основан на отзывах, а значит, зависит от субъективного мнения.

