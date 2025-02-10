Друг погибшего в Нижнем Тагиле подростка не верит в самоубийство

Друг подростка, совершившего суицид в Нижнем Тагиле, опроверг информацию о нем, которую распространяли в СМИ, сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, в СМИ писали о сложном характере подростка и напряженных отношениях с родителями. Его друг опроверг информацию. Он дружил с погибших четыре года. 15-летний молодой человек не говорил о своих родных в негативной тональности, был общительным и дружелюбным.

По данным издания, несколько друзей погибшего инициировали сбор средств. Они заказали венок стоимостью 40 тыс. руб. Оставшиеся деньги передали родителям. Собеседник TagilCity.ru рассказал, что у погибшего было много друзей.

Некоторые СМИ утверждали, что погибший подросток употреблял запрещенные препараты. Его друг уверен, что никогда не замечал никаких признаков употребления наркотиков. Один из круга общения погибшего рассказал, что подобные слухи никогда не распространялись по школе.

Друг погибшего считает, у него были финансовые проблемы. По его мнению, подросток одолжил деньги, но не мог их отдать. Кроме того, собеседник допускает, что подросток не совершал самоубийство. Возможно, речь идет об убийстве.

«Обычно когда это суицид, то оставляют как-то записки. А тут ни друзья не знали об этом. Поэтому я склоняюсь к тому, что это не суицид. Я думаю он задолжал кому-то денег», — делится своими предположениями с редакцией TagilCity.ru собеседник.

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