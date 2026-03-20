«Другие не нужны»: житель Наро-Фоминска отказался от семьи ради женщины, которую видел один раз 13 лет назад

На станциях и остановках Киевского направления жители Наро-Фоминска уже много лет натыкаются на странные желтые листовки. В них некий «путешественник из Марокко» обращается к женщине по имени Елена. За этой, на первый взгляд, странной перепиской стоит реальная история Сергея Мартынова, который вот уже 13 лет разыскивает случайную попутчицу из электрички, сообщил REGIONS.

По информации издания, история уходит корнями в африканский период жизни Сергея. Почти полтора десятилетия он провел на континенте, занимаясь бизнесом. Там, по его словам, он пережил глубокие внутренние перемены. Отправной точкой стало пророчество, услышанное в одном из ресторанов: гадалка предрекла ему встречу с высокой стройной брюнеткой восточной внешности.

Роковое знакомство, убежден Сергей, состоялось в последний день июня 2013 года. Задержавшись на платформе в Переделкино, он оказался рядом с девушкой, как две капли воды похожей на описанный ясновидящей образ. С того момента началась его эпопея.

«Я сразу понял, что она та самая. Мы проговорили всего полчаса. Я успел узнать, что ее зовут Елена, оставил ей свой номер телефона и посоветовал прочитать книгу „Путешествие души“. После этого мы разошлись и больше не виделись», — вспоминает Мартынов.

Решив, что избранница проживает в Наро-Фоминском округе, мужчина каждые несколько недель развешивает обращения на станции Нара, фонарных столбах и у храма на Шибанкова. Десять лет одиночества не изменили его намерений: семьи он так и не завел, утверждая, что ни одна другая женщина его не интересует. Останавливаться Сергей не собирается — желтые листовки будут появляться до тех пор, пока Елена не даст о себе знать.

