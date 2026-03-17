Поцелуй навечно: почему два дерева в парке Солнечногорска срослись в объятиях?

Жительница Солнечногорска Нина Горина во время прогулки по городскому парку наткнулась на удивительное природное явление, о котором она рассказала редакции REGIONS.

По информации издания, внимание местной жительницы привлекли два дерева, чьи стволы переплелись так, что со стороны кажется, будто они застыли в поцелуе. Женщина призналась, что видит подобное впервые.

«Одно дерево потолще — будто мужчина, даже мох вырос так, что кажется, у него есть руки и глаза, а дерево потоньше — это скромная девушка, которая ответила ему взаимностью. Это так мило и трогательно. Я бы тут даже табличку поставила — место для поцелуев», — поделилась своими эмоциями Нина Горина.

Объяснение необычному феномену дал агроном Виталий Будаков. По словам специалиста, такая картина — результат процесса, который называется иноскуляция. Это естественное срастание стволов, ветвей или корней деревьев, происходящее при их тесном соприкосновении. Со временем кора и древесина объединяются, создавая причудливые формы.

«Когда деревья выглядят так, будто целуются, это результат иноскуляции — природного явления, при котором стволы, ветви или корни двух деревьев срастаются и образуют соединение живых тканей. Обычно подобное наблюдается между деревьями одного вида, однако иногда оно случается и между разными породами. В последнем случае образуются так называемые „ложные прививки“, когда обмен водой и питательными веществами между деревьями практически не происходит», — рассказал Виталий Будаков.

