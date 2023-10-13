«Других проблем нет»: Инициатива Госдумы о запрете зверей в цирке вызвала недовольство

В Госдуме намерены запретить в цирках номера, в которых принимают участие животные. Россияне неоднозначно отреагировали на подобную инициативу, сообщает nashgorod.ru .

«Да, других проблем у нас, конечно, нет», — предлагают заняться депутатам другими делами комментаторы в телеграм-канале «Нашего Города».

Общественники не раз обращали внимание на то, что для зверей в цирках создают ужасные условия: избивают, не кормят, доводят до сумасшествия, держат в запертых клетках. Активисты аргументировали заявленное: предоставляли видеодоказательства. Инициатива правительства вызвала одобрение у многих общественных организаций.

Автором проекта о запрете стал Алексей Нечаев, который назвал варварством то, что животные должны выступать ради развлечения людей. Жители Тюмени по-разному отреагировали на это. Горожане активно высказывают мнение в социальных сетях.

Пользователи отмечают, что в стране есть ряд проблем, которые требуют экстренного решения. Вместо этого правительство решило заняться вопросами цирковой культуры.

«Не нравится — не смотрите. Пусть дети вменяемых родителей радуются, а вы жуйте котлету и рассуждайте, чем это моральнее, чем просмотр цирка», — выступил тюменец в поддержку цирков с участием животных.

К тому же станет вопрос, что делать работникам цирка. Дрессировщики могут просто остаться без работы. Да и интерес к самому цирку со временем пропадет. Людям интереснее смотреть на умения зверей, которые катаются на велосипедах или прыгают через огненные шары. В случае отмены номеров, жители перестанут посещать цирк.