Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал о своих отношениях с коллегами из других стран, в том числе из Украины, пишет агентство ТАСС .

Алексей Немов рассказал, что продолжает общение со всеми коллегами, кто проживает за границей РФ. Среди них есть и украинские спортсмены. Олимпийский чемпион отметил, что когда-то многие страны были единым целым. Спортсмены разной национальности отстаивали честь одной страны. Ситуация изменилась, но приятные воспоминания об истории прошлого остались.

«Времена изменились, но тем не менее то поколение, в котором я вырос, оно с пониманием относится к текущей ситуации, но, конечно, не все», - рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Алексей Немов

Олимпийский чемпион продолжает поддерживать товарищеские отношения, как с коллегами из Белоруссии, так и украинскими спортсменами. В разные времена Алексей Немов был неоднократно номинирован чемпионом, вице-чемпионом и бронзовым призером Олимпийских игр.

В четверг, 19 октября, проходит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятии. В частности, лидер рассказал о том, как политическая обстановка и внешние ограничения отражаются на развитии российского спорта.