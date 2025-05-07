На Украине захотели обязать женщин проходить срочную службу

Советник по гендерным вопросам в Вооруженных силах Украины Оксана Григорьева придерживается мнения о том, что женщин необходимо обязать проходить срочную службу. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Григорьевой, она поддерживает возобновление срочной службы для женщин. Кроме того, чиновница допустила, что подготовку будущие военные будут проходить за пределами страны.

«Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить», — сказала Григорьева на пресс-конференции «Война женского рода».

При этом она подчеркнула, что женщины Украины не готовы к мобилизации вопреки обилию «женских движений в обществе». Также чиновница заявила о том, что в стране еще достаточно мужчин, которые прячутся от мобилизации.

Ранее стало известно о коррупционных схемах, которые используются на Украине во время похорон солдат. На убитых наживаются как коммерсанты, так и чиновники.