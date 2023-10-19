«Дружба изменит мир»: Студенты из Израиля и Палестины поддерживают товарищеские отношения

В университете БГТУ им. Шухова, который расположен в Белгородской области, обучаются израильтяне и палестинцы, сообщает bel.ru . Корреспондент узнал, как эскалация конфликта между Израилем и сектором Газой отразился на взаимоотношениях иностранных граждан.

В пресс-службе высшего учебного заведения сообщили, что в нынешнем году на разных курсах обучаются шесть студентов, которые приехали из Палестины, и пять родом из Израиля. Обучающиеся не конфликтуют и продолжают развивать тесные товарищеские отношения.

Для предотвращения развития конфликтных ситуаций ранее был организован Совет Землячеств. В него входят студенты различных национальностей. Задача – научиться уважать особенности культуры друг друга. Молодые люди принимают активное участие в жизни социума. В университете на данный момент также обучаются студенты из Гаити, Египта и Сирии.

«Иностранные студенты из Палестины и Израиля доказывают, что дружба не знает границ и способна изменить мир», - сообщили в пресс-службе БГТУ им. Шухова

В университете функционирует кабинет психологической помощи, где квалифицированные специалисты помогают разрешить любые проблемы. Разъяснительную работу проводят с преподавателями, чтобы ни один политический конфликт на внешней мировой арене не влиял на работу ВУЗа.

Ранее в больнице, расположенной в секторе Газа, из-за взрыва погибло около 800 человек. Политолог Алексей Ванифатов рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», кто из конфликтующих сторон мог нанести удар.