«Сразу можно понять, где реальность»: политолог нашел нестыковки в версии Израиля об ударе по больнице в Газе
Политолог Ванифатов рассказал, какие фейки о ХАМАС распространяет Израиль
Фото: [Abed Khaled/AP/TASS]
Мощный удар пришелся по больнице в секторе Газа. В результате погибли по меньшей мере 500 человек, пишут палестинские СМИ.
Ракета изменила курс
Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, сегодня Израиль представил множество версий по вчерашней катастрофе, и самая главная, которую даже озвучил президент США Джо Байден, что это палестинская ракета так неудачно изменила курс и точно попала в больницу.
«Также озвучивают версии о том, что, опять же, палестинская ракета попала на парковку. Показывают фото сгоревших машин, а сам госпиталь практически не разрушен и жертв намного меньше, чем сообщается в СМИ. Конечно, все эти версии должны быть расследованы независимыми организациями и виновные должны быть наказаны», — отметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS]
Кое-что настораживает
Но в ходе этого конфликта, уточнил он, Израиль уже допустил ряд информационных атак против ХАМАС, которые потерпели неудачи, а самый главный фейк — про 40 обезглавленных детей, фотографии которых видел даже сам Байден.
«В итоге, как выяснилось, эти снимки существовали только в голове президента США рядом со всеми невидимыми людьми, которым он подает руку. Если разбирать версии Израиля, сразу бросается в глаза много нестыковок», — добавил политолог.
Первое, что настораживает, уточнил эксперт, — это посты официальных лиц Израиля о том, что это ракета ЦАХАЛ, которые публиковались до осуждения ситуации мировым сообществом. Второе — у ХАМАС нет ракет такой мощности.
«Тут как раз вариант о том, что сбившаяся с курса палестинская ракета попала в парковку и уничтожила несколько машин, имеет место быть, а вот мощная израильская ракета уже разрушила госпиталь. Ну и можно сравнить кадры с постановкой атаки киевским режимом на Мариупольский роддом и кадры с этой трагедии, сразу можно понять, где реальность», — добавил эксперт.
Ранее в ХАМАС заявили, что готовы представить доказательства израильского удара по больнице.