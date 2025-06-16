ДТП попало на видео: в Кузбассе водитель ВАЗ на капоте протянул сбитого пешехода

В соцсетях Кузбасса распространилась информация о ДТП, момент которого был зафиксирован камерой видеонаблюдения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе региональной ГИБДД информацию подтвердили и сообщили о самочувствии пострадавшего.

По данным издания, авария произошла вечером 15 июня. Согласно предварительной версии, правила дорожного движения нарушил 43-летний пешеход и 19-летний водитель ВАЗ 2114. Так, мужчина неспешно переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. В свою очередь водитель, предположительно, не соблюдал рекомендованную скорость движения.

По информации издания, в соцсетях появилось видео ДТП. Жителя Белово водитель автомобиля прокатил на капоте после удара. После мужчина скатился с капота и упал на проезжую часть. Автомобиль остановился не сразу. Предположительно, виновник ДТП снизил скорость незадолго до аварии. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают виновных и все детали происшедшего. Сзади проезжал автомобиль, который своевременно успел остановиться.

«Он был госпитализирован», — поделилась пресс-служба ГИБДД Кузбасса с корреспондентом «Сибдепо».

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Подольском увеличилось.