Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой под Подольском увеличилось

Массовое ДТП на трассе М-2 «Крым» под Подольском закончилось травмами для десяти человек. Подробности сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что восемь пострадавших в ДТП получили повреждения средней тяжести, один находится в крайне тяжелом состоянии: врачи делают все возможное в отделение реанимации. Также девять человек были госпитализированы, один отказался от медицинской помощи.

Тем временем в АО «Мострансавто» напомнили пассажирам о возможности получения страховых выплат по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков.

Напомним, на трассе М-2 «Крым» в Подольском округе Мособласти с фурой столкнулся автобус, выполняющий рейс из Чехова в Москву. Изначально было известно о семи пострадавших, включая водителя. По состоянию на 22:00 количество травмированных выросло. СК возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.