ДТП с 11 автомобилями произошло в Курской области: есть погибшие

В ведомстве сообщили, что участниками ДТП стали пять грузовых и шесть легковых автомобилей. Данная информация может быть уточнена. Авария произошла в 8:20 на пятом километре Юго-Восточного объезда Курска. На место прибыли специалисты, которые разбираются в произошедшем. В частности, обстоятельства выясняют представители экстренных служб и сотрудники полиции.

По данным ведомства, жертвами массовой аварии стали четыре человека. Пять участников дорожного движения госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время личности погибших и пострадавших не установлены.

«Разбирательство стоит на контроле начальника УМВД России по Курской области», — указано в сообщении.

На место также прибыл врио губернатора Курской области. Об этом Александр Хинштейн лично рассказал в своем телеграм-канале. По его данным, на трассе столкнулись 12 легковых и грузовых автомобилей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Александр Хинштейн выразил слова сожаления родственникам погибших, которые находились на месте ДТП. Он заявил, что власти окажут семьям помощь.

«По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — написал в телеграм-канале Александр Хинштейн.

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