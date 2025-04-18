Дуда призвал защитить Польшу от РФ с помощью ядерного оружия Франции

В интервью Bloomberg News Анджей Дуда назвал две цели, которые стремится реализовать Польша. По его мнению, задачи не противоречат друг другу. Политик считает, что страна вправе обратиться за защитой ядерного сдерживания Франции. Президент уверен, что Россия является потенциальной угрозой для Польши. Кроме того, Варшава продолжает призывать к получению доступа к атомному оружию США.

«Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не противоречат друг другу и не исключают друг друга», — сказал президент в интервью Bloomberg News в Варшаве.

По данным издания, реализовать поставленные цели Польше не позволяет ряд обстоятельств. Так, Варшава в рамках договора о нераспространении ядерного оружия обязалась не приобретать атомное оружие. Стоит также учитывать, что гарантии безопасности НАТО распространяются на Польшу. Ядерный щит Франции от этих гарантий никак не зависит.

По словам Дуды, военное присутствие США будет усилено на восточной части Польши. К такому мнению он пришел после переговоров с американским президентом, которые состоялись в феврале. Прошлая администрация США не могла прийти к компромиссу с Варшавой по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Дуду задели слова Нарышкина о «первом ударе» по Варшаве.