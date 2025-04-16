Президент Польши Анджей Дуда ответил на недавние заявления директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о том, что Варшава первой пострадает в случае противостояния РФ и НАТО. Слова главы республики приводит портал Do Rzeczy.

Дуда назвал слова Нарышкина «школой советской дезинформационной пропаганды» и подчеркнул, что НАТО является оборонительным блоком.

«НАТО — оборонительный альянс, и все, что делает НАТО, является исключительно ответом на агрессивные действия России», — сказал Дуда.

Ранее глава СВР выступил с предупреждением о том, что в случае агрессии против Союзного государства (то есть России и Белоруссии) ущерб будет нанесен всему западному блоку, особенно Польше и странам Прибалтики.

Стоит отметить, что в историческом контексте руководство НАТО четко дало понять России, что альянс не будет расширяться на Восток. Однако, как видно в текущих реалиях, это обещание было нарушено. За последние два года членом Североатлантического альянса является Финляндия, которая граничит с Россией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой СВР Сергеем Нарышкиным военную активность НАТО и украинский кризис.