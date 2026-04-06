Духи повседневности: на выставке «ПостМетаДухи» макароны с сыром превращаются в динозавра

Художница Женя Хитрова высказала мнение, что в современном темпе жизни люди не всегда находят время на отдых. В рамках мастер-класса каждый участник мог сделать картину, чтобы забрать ее домой. Картина должна стать напоминанием ее автору о том, как важно находить время для перерыва, сообщил vostokmedia.com.

Художница Хитрова отметила, что в процессе создания картины участник мастер-класса также должен был получать удовольствие. Мероприятие стало частью выставки «ПостМетаДухи» (6+). Картины, на которых изображены фантастические существа — духи, по мнению корреспондента, привлекали взгляд за счет ярких и контрастных элементов. Все работы объединены авторским замыслом: как рассказывает художница, она создает образы, следуя собственному внутреннему «чек-листу», и добавляет к ним неповторимые детали.

«Я верю, что душа есть во всем. Когда начала рисовать эти забавные лица животных, задумалась: „О, вот это похоже на „Дух Пофигизма“. Так и появилась концепция», — отмечает Женя Хитрова.

По данным издания, экспозиция посвящена «духам» сегодняшнего мира — привычным спутникам повседневности, но в необычном обличье. К примеру, «Дух Макарошек с Сыром» предстает в виде динозавра на серф-доске, который натирает сыр на пасту. А «Дух Баланса» и «Дух Баланса в Ночи» похожи по композиции, однако отличаются деталями и цветом фона.

