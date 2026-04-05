Серебряные волонтеры провели мастер-класс по плетению масксетей для молодежи Химок

В воскресенье, 5 апреля, в библио-холле Химок представители старшего поколения организовали мастер-класс для молодежи по изготовлению маскировочных сетей, сообщила администрация округа.

По данным администрации, встреча объединила активных и неравнодушных жителей, готовых внести свой вклад в общее дело. Обучением руководили добровольцы из ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», которые делились практическими приемами и накопленным за годы опытом. К доброй акции присоединились заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев и лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Подобные встречи объединяют поколения и позволяют передавать важные навыки и ценности. Молодежь проявляет искренний интерес и включенность в работу», – отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

По данным администрации, мастер-класс прошел в очень душевной, дружелюбной обстановке. Представители старшего поколения скрупулезно показывали каждый этап, помогали и передавали свои наработки. Молодые участники с большим интересом включились в процесс, неукоснительно следовали советам и трудились в связке с наставниками.

«Такие инициативы важны прежде всего своей преемственностью. Когда старшее поколение передает знания и опыт, формируется настоящая связь и взаимопонимание», – сказала Алина Шалимова.

В администрации отметили, что такие встречи превращаются в значимые площадки для диалога между разными поколениями. Они укрепляют общее чувство сплоченности и сопричастности к жизни общества, а также дают импульс для развития волонтерских проектов.

