«Думать не зданиями, а пространствами»: эксперты обеспокоены планами по реновации центра курортного города

По информации издания, в центре города намерены снести недостроенную высотку. На ее месте появится отель и фитнес-зал. Параллельно к реновации готовят ЦУМ, который в настоящее время в часы пик практически пустует.

Специалист по градостроительной деятельности Илья Гончаров отметил, что современные торговые центры делают акцент не на покупках, а не повседневной жизни. Они должны быть удобными для встреч. ЦУМ же продолжает функционирование по схеме 2000-х годов.

Архитектор Вячеслав Тимофеев высказал мнение, что при реновации центра города есть высокий риск сделать его невостребованным для горожан и туристов. Эксперт рекомендует думать не зданиями, а пространствами. Каждый объект должен быть взаимосвязан с рядом находящимся зданием.

«В центре города нельзя строить „рядом“. Здесь либо создается единое пространство, либо получается два красивых, но изолированных объекта, которые друг другу не нужны», — отметил архитектор Тимофеев.

Архитектор считает, что, зайдя в ЦУМ, человек должен хотеть продолжить прогулку. Для этого в здании должны присутствовать зоны для отдыха, различные кафе. Однако урбанист Никита Мельников предостерегает, что в случае слишком «живого» центра города местные жители теряют к нему интерес.

«Центр не может жить только за счет туристов. Если тюменцам здесь некомфортно, они просто перестают сюда приходить и тут уже никакая архитектура это не спасет», — подчеркивает специалист.

