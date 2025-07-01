Дуров ответил Снуп Доггу, который посоветовал прекратить «плодить выводки щенков»

Российский предприниматель, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в соцсети X отреагировал на совет Снуп Догга притормозить с рождением детей, сообщила «Лента.Ру».

По информации издания, дискуссия между предпринимателем и рэпером в онлайн-среде началась после заявления Дурова о том, что у него более 100 биологических детей. Бизнесмен отметил, что стал донором спермы. Это позволило многим парам родить малышей. Кроме того, предприниматель становится отцом естественным путем. Ранее Дуров сообщал о намерении открыть код своей ДНК. Предприниматель считает, что это позволит его биологическим детям при желании найти друг друга.

Рэпер Снуп Догг в соцсети X обратился к предпринимателю. Пост он сопроводил смеющимися смайликами.

«Дуров, я слышал, у тебя сейчас 106 детей? Ты не детей заводишь, а плодишь выводки щенков. Притормози», — написал в соцсети X Снуп Догг.

Предприниматель ответил, что понять догга может только сам догг. Основатель Telegram предложил музыканту пользоваться мессенджером, который отличается высокой конфиденциальностью данных пользователей.

Ранее сообщалось, что Дурову разрешили поездки к родственникам в Дубай.