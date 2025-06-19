Дурову разрешили поездки к родственникам в Дубай

Павел Дуров добился ослабления условий судебного контроля. Издание Le Monde сообщило, что создателю Telegram будет предоставлена возможность покидать территорию Франции на период до двух недель, начиная с 10 июля, исключительно для посещения Дубая, где проживают его близкие и расположены представительства его компании.

С момента предъявления обвинений в конце августа 2024 года Дуров был обязан находиться во Франции. Обвинения связаны преимущественно с недостаточной модерацией контента в его мессенджере и отказом от взаимодействия с французскими судебными инстанциями.

В начале июня он направил прошение об отмене мер судебного надзора. В четверг было обнародовано решение следственной палаты Парижского апелляционного суда: по сведениям Le Monde, бизнесмену разрешат выезжать из Франции, но с обязательным предварительным уведомлением следственного судьи о планируемой поездке.

По информации судебного источника, иные условия судебного надзора остаются в силе.

Ранее Дуров признался, что перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram.