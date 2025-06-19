Дурову разрешили поездки к родственникам в Дубай
Le Monde: Павел Дуров добился смягчения судебного надзора
Павел Дуров добился ослабления условий судебного контроля. Издание Le Monde сообщило, что создателю Telegram будет предоставлена возможность покидать территорию Франции на период до двух недель, начиная с 10 июля, исключительно для посещения Дубая, где проживают его близкие и расположены представительства его компании.
С момента предъявления обвинений в конце августа 2024 года Дуров был обязан находиться во Франции. Обвинения связаны преимущественно с недостаточной модерацией контента в его мессенджере и отказом от взаимодействия с французскими судебными инстанциями.
В начале июня он направил прошение об отмене мер судебного надзора. В четверг было обнародовано решение следственной палаты Парижского апелляционного суда: по сведениям Le Monde, бизнесмену разрешат выезжать из Франции, но с обязательным предварительным уведомлением следственного судьи о планируемой поездке.
По информации судебного источника, иные условия судебного надзора остаются в силе.
Ранее Дуров признался, что перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram.