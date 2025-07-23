Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik дала оценку действиям протестующим в Италии, которые выступили против российского композитора Петра Чайковского.

Мария Захарова высказала мнение, что протестующие воспринимают великого композитора и его творчество как российскую пропаганду.

«Это признак того, что те, кто якобы отстаивает прогрессивные современные ценности, — душевно нездоровы», — заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер выразила уверенность, что в числе протестующих есть граждане Украины. Та категория населения, которая получает пособие по безработице и проживает в Италии. Задача протестующих — не бороться за идею, которую они считают экзистенциальной, а просто заявить о себе. Захарова высказала мнение, что именно такие люди и принимают участие в различных митингах, не осознавая сути мероприятия.

«Им все равно. Им только дай пирожок, булочку, печеньку, пособие по безработице… Лишь бы дали куда выйти: Майдан — пойдут на Майдан, какая-то площадь в центре итальянского города — пойдут туда. А когда они себя проявляют, то получается такая страшная козябра», — считает Захарова.

Захарова высказала мнение, что Чайковский стал гением своего времени и вошел в историю на многие века. Этому человеку рукоплескал весь мир. Композитор — часть общемировой культуры.

Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева цитатой из Библии.