Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева цитатой из Библии

Организаторы в Европе, которые внезапно отменили концерт Гергиева, просто неспособны принять его талант. Так считает Мария Захарова, официальный представитель российского Министерства иностранных дел. Свою точку зрения она высказала в эфире радио Sputnik.

По мнению дипломата, европейцы, когда отменяют концерты Гергиева, просто не в силах постичь все величие таланта дирижера.

«„Не мечите бисер перед свиньями“. Все, без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших», — указала она.

Захарова добавила, что когда проводится гуманитарное сотрудничество, партнеры должны быть способны воспринимать ценность тех артистов и музыкантов, которые предлагают свои выступления.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта участницы «Женского стендапа» Кати Котофеевой отменили ее сольное выступление из-за поступивших угроз произвести взрыв во время концерта. Полиция осмотрела как само здание, так и прилегающую к нему территорию, но ничего опасного не обнаружила.