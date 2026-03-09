Два аншлага, две столицы и стоящий зал: чем SHAMAN заставил плакать тысячи женщин на 8 Марта?

Праздничные выходные запомнились поклонникам SHAMANa масштабным творческим событием: артист представил расширенную программу на двух главных сценах страны. Первый вечер прошел 7 марта в престижном зале «Барвиха Luxury Village», а 8 марта певец покорил многотысячную арену петербургского «Ледового дворца». Оба концерта собрали полные залы — билетов в продаже не осталось задолго до начала.

Вместительный формат позволил зрителю погрузиться в творчество исполнителя с неожиданной стороны. Впервые артист соединил две разные программы — камерный альбом «Ты моя» и масштабное шоу «30 лет на сцене». Переходы от негромкой акустики и доверительных интонаций к мощному рок-звучанию в окружении живых инструментов создали объемную картину, демонстрирующую весь спектр возможностей музыканта.

Слушатели одними из первых услышали свежий материал. В сет-лист вошли новые композиции — «Фантастика» и пронзительная «Зачем же убивать мою любовь». Оба номера зрители встречали особенно тепло. Самым сильным моментом вечера стало исполнение песни «За тех», выпущенной 23 февраля в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции. С первыми аккордами зал поднялся. Тысячи людей слушали композицию стоя — это был жест уважения и скорби, объединивший всех присутствующих.

Эмоции в зале не утихали до финала. Женщины, для которых концерт стал подарком к 8 Марта, не скрывали слез. Кого-то тронула лирика, кто-то плакал от переполняющей гордости и счастья. 2,5 часа пролетели незаметно, оставив ощущение причастности к чему-то большему, чем просто музыкальный вечер.

