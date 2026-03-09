«Про боль в ногах я умолчала»: Лина Джебисашвили — о травме на шоу «Выжить в Стамбуле» и трогательной встрече с дочерью

Участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили пополнила ряды героев реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» на телеканале ТНТ. В проект она влилась уже после того, как команды были сформированы. В эксклюзивном интервью VOICE она поделилась впечатлениями от участия и рассказала, как ее приняли другие игроки.

«Я, видимо, настолько сильно хотела попасть туда, что Вселенная распорядилась так, что меня внезапно выдернули из Москвы. В час ночи позвонили, и утром следующего дня я уже сидела в самолете. Так что даже как-то особенно подготовиться не успела», — рассказала участница шоу.

По словам Джебисашвили, спортивная подготовка — не ее конек. В первом же серьезном испытании она серьезно потянула мышцы ног, и коллеги по шоу буквально водили ее под руки, помогая справляться с повседневными нуждами.

Призналась звезда и в нелюбви к логическим задачкам — они не приносят ей удовольствия. Однако атмосфера проекта, по ее мнению, стоит всех трудностей. Ночлеги в холодном лесу под вой шакалов и топот кабанов, общение с новыми людьми, выстраивание связей — все это она называет бесценным опытом.

Отдельно Джебисашвили остановилась на встрече с дочерью Луной после возвращения домой. Девочка гостила у подруги, и мама специально попросила не раскрывать секрет, чтобы устроить сюрприз ко дню рождения. Встреча произошла в игровой комнате торгового центра. Ребенок очень обрадовался и отметил, что рад видеть маму целой и невредимой. О травме ног Лина решила умолчать, чтобы не расстраивать дочь — девочка всегда сильно переживает за ее здоровье.

«Про боль в ногах я умолчала — не люблю жаловаться ей на здоровье, она всегда очень переживает за меня», — рассказала участница шоу «Выжить в Стамбуле».

