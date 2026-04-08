«Два года оклады не индексировались»: учителя полысаевской школы жалуются на урезание зарплат с 1 мая

В среду, 8 апреля, в социальных сетях появилось обращение, вызвавшее широкий резонанс. Автор сообщил, что в одной из школ Полысаева учителям с 1 мая 2026 года собираются урезать зарплаты, сообщил VSE42.RU .

Согласно новому положению об оплате труда, о котором рассказал автор поста, доплаты за проверку письменных работ сократят в два раза. Якобы во столько же раз уменьшится надбавка за заведование учебными кабинетами. А доплата за ведение уроков в профильных классах снизится с 25 до 15 процентов.

«Учебная нагрузка на учителей остается прежней», – указывает автор.

Заявитель также отметил, что базовые оклады педагогов в этой школе составляют от 10 до 15,3 тыс. руб. При этом последние два года они не индексировались. На публикацию оперативно отреагировали в администрации Ленинск-Кузнецкого округа и в региональном министерстве образования. В ведомстве пообещали провести проверку.

«Информация передана в управление образования для проведения проверки <...>. Информацию о результатах (предоставим) сегодня в течение дня», – заверили в окружной администрации.

