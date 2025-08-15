Переведенный жильцами 1 млн руб. для оплаты коммунальных услуг мог присвоить директор УК

В Челябинской области изучают дело о хищении 1 млн руб., который жильцы 558 домов перевели для оплаты коммунальных услуг, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, Челябинское УФАС организовало проверку действий организаторов конкурсов по отбору УК для управления домами. К конкурсам допускали компанию, генеральный директор которой помещен под домашний арест. Его подозревают в хищении 1 млн руб. Деньги переводили жильцы. Они были уверены, что регулярно оплачивают коммунальные платежи. Директора обвиняют в мошенничестве. Предполагается, что он распоряжался деньгами по собственному усмотрению.

«Челябинское УФАС России рассматривает действия организаторов конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на предмет нарушения антимонопольного законодательства», — сообщил сайт управления антимонопольной службы.

По информации издания, первыми нарушения заметили представители управления антимонопольной службы. Они передали информацию сотрудникам прокуратуры. Качество обслуживания компании не раз привлекало внимание сотрудников правоохранительных органов. Жильцы рассказывали, что регулярно выплачивают деньги. Они не понимали, почему управляющая компания не проводит необходимый ремонт. Компания, которую подозревают в мошенничестве, участвовала в 24 конкурсах, проходивших в 2024 и 2025 годах в Челябинске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте и Карталах.

