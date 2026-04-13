Два месяца до экзамена: репетитор объяснила, на чем стоит сделать упор, чтобы успеть подготовиться

Сайты онлайн-школ и специализированных центров подготовки к ЕГЭ размещают объявления об интенсивах. Множество предложений доступно на популярных платформах по поиску специалистов — HH.ru, Профи.ру, Авито и других, сообщил rosbalt.ru. Корреспондент издания узнал стоимость одного занятия и разобрался, сможет ли сейчас помочь подготовка перед скорыми экзаменами.

По данным издания, заявленные цены в Санкт-Петербурге стартуют от 1800 руб. за академический час. Однако, как показывает практика, при переходе к конкретному общению с преподавателем нижний предел обычно подскакивает до 2 тыс. руб., причем чаще всего речь идет о групповых занятиях.

По информации издания, если же речь идет об индивидуальных занятиях с преподавателем, имеющим стаж от пяти лет, то стоимость вырастает примерно до 3,5 тыс. руб. за час. Самый дорогой сегмент — уроки у эксперта ЕГЭ, то есть специалиста, который хорошо знаком с процедурой экзамена и критериями оценки. Здесь цена достигает 5 тыс. руб. за одно занятие.

Репетитор Марина Митина высказала мнение, что двухмесячная подготовка позволит сделать упор на блоки, приносящие наибольшее количество баллов, проанализировать критерии оценок, понять логику заданий, прорешать их, а также потренироваться в заполнении бланков — это, как отмечают эксперты, тоже очень важно.

По мнению эксперта, за оставшееся время вполне реально систематизировать знания и закрыть самые проблемные темы, даже если до этого подготовка шла нерегулярно. Главное — правильно расставить приоритеты.

«Кроме того, взаимодействие с репетитором помогает успокоить ученика, порой излишне драматизирующего происходящее, выстроить четкую структуру подготовки. Удивительное открытие — погибать при этом не нужно. Нагрузка должна быть интенсивной, но посильной (с учетом того, что от школы никто не освобождает, а время на отдых также важно иметь)», — указывает Марина Митина.

