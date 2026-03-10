Два нападения за день: в кузбасском городе бездомные псы растерзали косулю и кота

В соцсетях опубликованы две истории о нападении стаи собак, которые в один день произошла в кузбасском городе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, автор первой истории утверждает, что стая собак напала на дикую косулю. Со слов очевидцев, животное погибло. Местные жители снимали происходящее на видео. На снегу виднеется кровь. Очевидцы показали погибшую косулю.

«В Лесном городке на территории больницы (Ленинск-Кузнецкий) произошла трагедия», — говорится в тексте сообщения.

Позже в соцсетях появилась еще одна история о нападении стаи собак. Очевидцы поделились записями камер видеонаблюдения. Они сообщили также подробности происшедшего. Местные жители рассказали, что стая бездомных собак напала на их домашнего кота. Предположительно, питомец погиб.

«Очередная жесть. Это видео, где сегодня нашего кота разорвали ваши беззащитные собаки, которые не причиняют вреда никому», — сообщает очевидец.

По информации издания, официальные комментарии относительно двух случаев не появлялись.

