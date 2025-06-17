В соцсетях расходится фото трех горящих танкеров в районе Оманского залива

Ряд ближневосточных информационных источников сообщают о том, что в Оманском заливе этой ночью были атакованы и получили повреждения как минимум три нефтяных танкера.

По информации, полученной из СМИ, в районе Ормузского пролива, у побережья Ирана, горят три судна, принадлежность какой-либо стране которых пока не установлена.

В военных кругах есть мнение, что Соединённые Штаты могли инициировать операцию под ложным предлогом, чтобы оправдать своё участие в конфликте между Израилем и Ираном.

Ранее в своем обращении к общественности на платформе Truth Social президент Дональд Трамп призвал всех жителей Тегерана незамедлительно покинуть город. А после уехал внезапно из Канады с саммита G7 и экстренно собрал в Белом доме Совет нацбезопасности США.