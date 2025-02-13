Два нижегородца добровольно отказались от гражданства РФ

За пять лет от российского гражданства добровольно отказались два нижегородца, сообщили newsnn.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, за последние пять лет от гражданства отказались двое жителей региона. О своем намерении они сообщили в 2023 году.

«Один из них являлся ранее приобретшим гражданство РФ», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в остальных случаях жителей лишали гражданства РФ в принудительном порядке. Основанием для данной процедуры является нарушение законодательства России. Еще одна причина — вступление в гражданство на основе поддельных документов или предоставления ложных сведений о себе.

В пресс-службе сообщили, что 24 нижегородцев были лишили гражданства. Десять человек ранее получили разрешение на вступление в гражданство, однако позже оно было аннулировано. В 2025 году, согласно данным регионального ГУФССП, из Нижегородской области было выдворено 155 иностранцев. Большая часть граждан нарушила правила пребывания на территории РФ. Им запрещен въезд в страну на протяжении ближайших пяти лет.

В ведомстве отметили, что некоторые иностранные жители незаконно пересекают государственную границу. Сотрудники правоохранительных органов оперативно пресекают подобные попытки и привлекают нарушителей к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке нелегальный мигрант будет выдворен за пределы РФ после того, как отказался покидать квартиру девушки после расставания с ней.