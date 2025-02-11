В Кузбассе мигрант отказывался покидать квартиру девушки после расставания с ней

Пресс-служба полиции Кузбасса проинформировала, что мигрант отказывался покидать квартиру девушки после расставания с ней, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, о проблеме сотрудников правоохранительных органов проинформировала мать девушки. Женщина рассказала, что ее 19-летняя дочь прекратила отношения с 21-летним мигрантом. Ранее влюбленные проживали вместе по обоюдному согласию. Однако после расставания мужчина отказался покидать квартиру, принадлежавшую девушке. По указанному адресу прибыл участковый, который начал выяснять все обстоятельства дела.

Сотрудники полиции установили, что иностранный житель законно пересек государственную границу РФ в 2023 году. Молодой человек приехал для осуществления трудовой деятельности. По его словам, позже были утеряны личные документы. В указанный срок мужчина не покинул Россию. Он продолжал работать неофициально. В полиции составили против него протокол.

«Полицейские составили в отношении мигранта протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ «Нарушение иммиграционных правил»», — сообщила пресс-служба.

По данным ведомства, мигранта обязали оплатить штраф в размере 2 тыс. руб. Кроме того, его принудили покинуть территорию РФ. На протяжении пяти лет молодому человеку запрещен въезд из-за нарушения требований законодательства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который поселил нелегальных мигрантов в сторожке.