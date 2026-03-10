Два пожара, трещины и страх за детей: в центре Ханты-Мансийска люди до сих пор живут в полуразрушенных бараках

В Ханты-Мансийске параллельно со строительством современных красивых домов в центре города по-прежнему остаются бараки, в которых выживают люди, сообщил muksun.fm. Корреспондент нашел в соцсетях комментарии жильцов, вынужденных привыкать к проблемам с водой, обрушению зданий, страху поджогов.

По данным издания, один из бараков осенью 2022 года пытались поджечь дважды. Жильцы предполагают, что таким образом кто-то пытался ускорить переселение. Люди боятся, что возгорание могло закончиться летальным исходом для семей. Особенно люди переживали за маленьких жильцов. Проблема не решена до сих пор.

«Очень страшно ложиться спать. Дети в каждой квартире», — написал тогда анонимный житель.

По данным издания, в еще одном доме также много проблем: образовалась большая трещина, отваливаются большие куски штукатурки. Дом не признан аварийным. Люди пытаются добиться более комфортных условий от УК, но на данный момент безрезультативно.

По информации издания, в Сети можно найти комментарии о состоянии дома № 28, оставленные в разные годы. Время проходит, а жильцы жалуются на проблемы с подачей воды.

«В доме у всех дети — ни помыть, ни умыть!!!» — пишут в Сети горожане.

По информации издания, некоторые здания люди все же покинули. Преимущественно это частные постройки. Корреспондент отметил, что заброшенные участки с гнилыми досками и мусорниками никто не разбирает.

