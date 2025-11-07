Два талисмана для полета в невесомость: как экипаж МКС-74 готовится к экспедиции

Космонавты рассказали, что во время экспедиции им предстоит провести стыковку с транспортными грузовыми кораблями, осуществить выходы в открытый космос и провести ряд научных экспериментов. Индикатором состояния невесомости станет специальный талисман. Его продемонстрировал командир Сергей Кудь-Сверчков. Предмет закрепят резиновым шнурком возле пульта управления корабля. Как только корабль окажется в состоянии невесомости, он начнет плавать в пространстве. В нынешний раз экипаж будет использовать одновременно два талисмана.

«Один из талисманов — рыжий космический кот. Это подарок семьи, который будет напоминать о доме. У нас есть кот, которого зовут Гизмо. Моя дочь — поклонница японского языка. И там гизмо — это в переводе вещь, штука. Может, это не совсем подходящее имя для космического кота, но почему бы нет? Пускай это будет Штука. Он полетит с нашим экипажем в „Союзе“, станет жить с нами на станции в течение всей экспедиции», — отметил Сергей Кудь-Сверчков.

По информации издания, кроме командира, основной экипаж включает российского испытателя-космонавта Сергея Микаева и американского астронавта NASA Кристофера Уильямса. Члены запасного экипажа — командир Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анила Менона. Второй талисман был представлен на конференции космонавтом Сергеем Микаевым.

«Это космонавт, которого сделали ученики средней школы № 1 города Гагарина. Еще задолго до нашего назначения в совместный экипаж мы были с Сергеем (Кудь-Сверчковым — прим. ред.) на Гагаринских чтениях и посещали эту школу. И тогда ученики просили взять такого вязаного космонавта с собой. Мы постараемся вернуть его назад в школьный музей на память о той встрече», — пояснил космонавт.

По информации издания, гостям мероприятия также раскрыли символику позывного «Кречет». Эта хищная птица, достигающая в пикировании скорости свыше 200 км/ч, стала метафорой для спускаемого аппарата «Союза». Как пояснил Сергей Кудь-Сверчков, в атмосфере модуль превращается в самый быстрый объект на Земле, двигаясь со скоростью около 8 км/с.

Ранее сообщалось, что китайские астронавты застряли на станции «Тяньгун» из-за вмятины на корабле.