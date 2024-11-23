Два трансформатора взорвались в киевском районе Борщаговка в ночь на 23 ноября, сообщили РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Киев24».

Телеканал не предоставил информацию украинским зрителям, что стало причиной происшедшего. Также не рассказано о последствиях взрывов. Видео с инцидентом опубликовано в телеграм-канале телеканала «Киев24».

«Ночью на Софиевской Борщаговке взорвались два трансформатора», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Киев24».

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в телеграм-канале опубликовал пост, в котором поделился мнением о ситуации на Украине, сообщили РИА Новости. Политик уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его западным партнерам выгодно, чтобы Россия нанесла ядерный удар по территории Украины.

Александр Дубинский аргументировал свою точку зрения. Во-первых, украинский президент спасет себя от сложного положения, в котором он казался. Во-вторых, не придется разбираться, куда были направлены деньги. Киеву выделяли большое количество средств, но по мнению депутата, не все они были распределены по назначению. Депутат считает, что президент Зеленский спрячется в бункере. Пострадают мирные люди, не виновные в его политических играх.

Ранее сообщалось, что экс-канцлер ФРГ Меркель считает нежелательным самостоятельное принятие решения Украиной о переговорах с Россией.