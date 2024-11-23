Меркель: Украина не вправе самостоятельно принимать решение о переговорах с РФ

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Corriere della Sera высказала мнение, что Украина не должна самостоятельно принимать решение о начале встреч с российскими представителями относительно завершения вооруженного конфликта путем дипломатических переговоров.

Ангела Меркель обратила также внимание, что и без участия Украины проводит любые переговоры некорректно. Однако страна не вправе и сама решать подобные вопросы. Киев поддерживают лидеры разных стран, которые имеют право голоса относительно будущего Украины.

Экс-канцлер ФРГ не смогла назвать даже приблизительное время, когда можно будет говорить о возможности каких-либо переговоров. Она отметила, что в отношениях с Россией всегда придерживалась политики сдерживания, но, как политический деятель, была заинтересована в сотрудничестве. Ангела Меркель также прокомментировала, почему не отказывалась от участия в проекте «Северный поток — 2».

«Я считала своей задачей обеспечить германскую экономику газом по хорошей цене. И мы видим сейчас, какие последствия несет для Германии высокая стоимость энергоносителей», — отметила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее сообщалось, что замглавы Совета безопасности РФ Медведев поделился мнением о возможности применения Москвой ядерного оружия.