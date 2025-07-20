Два землетрясения и угроза цунами на Камчатке: в МЧС назвали способы спасения

В ведомстве проинформировали, что для нескольких населенных пунктов Камчатки после второго землетрясения объявлена угроза цунами. Землетрясение зафиксировали в акватории Тихого океана. В некоторых районах региона в первый раз сила подземных толчков достигла пяти баллов. Во второй раз — в отдельных районах до семи баллов. После первого землетрясения информация о возможном цунами не появлялась, но после второго ситуация изменилась.

«Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м», — указано в сообщении МЧС.

В ведомстве призвали жителей уйти на возвышенность и в ближайшее время не приближаться к воде. Предположительно, высота волн не будет превышать 60 см. Специалисты подтвердили, что прогнозированная высота не считается опасной. Необходимости в эвакуации населения на данный момент нет. Однако в МЧС отметили, что не стоит игнорировать возможную угрозу. Приближаться к воде с целью фотографирования и съемки цунами — опасная затея. Если у человека нет возможности найти возвышенность, то он должен уехать от берега примерно на 3 км.

Ранее сообщалось, что в 2032 году существует небольшая угроза столкновения Земли с астероидом.