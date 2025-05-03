Ученые следят за опасным астероидом 2024 YR4: Земле грозят разрушения

В 2032 году существует небольшая угроза столкновения Земли с астероидом, получившим обозначение 2024 YR4. Об этом пишет ИА «Кулик».

Этот космический объект, достигающий в поперечнике примерно 70 м, оценивается в 230 тыс. тонн. Падение подобного тела может обернуться серьезными потрясениями для планеты, однако конкретный уровень ущерба пока трудно определить.

Наиболее вероятными зонами его падения считаются Центральная Африка и акватория Атлантики. В случае падения в океан, астероид способен спровоцировать гигантские цунами, которые нанесут колоссальный ущерб прибрежным территориям.

Тем не менее, нельзя исключать и другие варианты развития событий. К примеру, небесное тело может разрушиться в верхних слоях атмосферы, подобно Челябинскому метеориту в 2013 году, что также неминуемо приведет к ощутимым последствиям.

Ученые испытывают трудности с прогнозированием точных последствий, так как состав астероида 2024 YR4 остается неизученным. Соответственно, его плотность, структура и поведение при прохождении атмосферы пока остаются загадкой.

Дополнительную сложность в прогнозирование вносит отсутствие современных технологий, способных эффективно предотвратить подобные столкновения.

Ведущие ученые, включая профессора КФУ Юрия Нефедьева, убеждены, что прогресс в космических технологиях в будущем позволит избежать подобной катастрофы. Но на текущий момент человечество не обладает необходимыми средствами для парирования подобных угроз.

В этой связи, ученые продолжают отслеживать космические объекты и разрабатывают стратегии для потенциальных миссий по изменению траектории астероидов, угрожающих столкновением с нашей планетой.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря приведет к катастрофе на Земле.