Две бригады и шесть спецмашин: как устраняют масштабную аварию на теплосетях в Новосибирске

В Новосибирске произошла авария на тепловых сетях. В результате инцидента без отопления остались 58 многоквартирных домов, а также ряд административных и прочих зданий. Об этом сообщило региональное управление МЧС, сообщило РИА Новости.

По информации издания, к ликвидации последствий аварии приступили бригады Новосибирской теплосетевой компании (НТСК). В работах задействованы два аварийных звена ресурсоснабжающей организации и шесть машин спецтехники. Место повреждения на теплотрассе установлено.

По данным издания, спасатели рассчитывают завершить ремонтные работы и вернуть тепло в дома к вечеру субботы, 21 марта. Сигнал о прекращении подачи тепла в трех районах города поступил от дежурного ЕДДС.

«Под отключение попали 58 многоквартирных жилых домов, 14 административных зданий, семь социально-значимых объектов... Причина отключения — дефект трубопровода», — говорится в сообщении.

По информации издания, прокуратура Центрального района организовала проверку. Надзорное ведомство даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации.

«По предварительной информации, причиной аварии является дефект в тепловой камере», — сообщили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что собственник может не платить за замену стояков в многоэтажках.