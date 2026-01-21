Индексация пособий и ужесточение выдачи льготной ипотеки: как изменится жизнь россиян с 1 февраля

С 1 февраля в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве, которые коснутся социальных выплат, ипотеки и защиты прав потребителей. Подробнее о том, что изменится для россиян, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Семейная ипотека

С февраля 2026 года в программу семейной ипотеки с господдержкой вводится обязательное условие: оба супруга должны выступать созаемщиками. Ранее один из супругов мог оформить ипотеку, сохраняя за вторым право на участие в программе в будущем. Теперь же, если один из супругов уже воспользовался программой, второй сможет получить льготную ипотеку только после полного погашения предыдущего кредита и рождения еще одного ребенка.

По словам экспертов, одним из главных критериев для выдачи семейной ипотеки также станет наличие малых объемов жилья на территории региона. Об этом ранее интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист Инна Литвиненко.

Фото: [ istockphoto.com/ASphotowed ]

Пособия и социальные доплаты

С 1 февраля пособия по безработице будут проиндексированы на 6,8%. Максимальный размер пособия в первые три месяца составит 15 тыс. рублей, затем снизится до 5,7 тыс. рублей. Минимальное пособие составит 1,7 тыс. рублей. Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность получения максимального пособия в течение всего периода регистрации в качестве безработного.

Средний прожиточный минимум для пенсионеров в 2026 году установлен на уровне 16,2 тыс. рублей. Неработающие пенсионеры, чей доход ниже этой суммы, будут автоматически получать социальную доплату, компенсирующую разницу. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) также будет проиндексирована с 1 февраля на 6,8%.

Изменения для бизнеса и потребителей

С 1 февраля 2026 года вступают в силу изменения в Закон «О защите прав потребителей», которые направлены на снижение финансовой нагрузки на бизнес. В частности, вводятся основания для освобождения продавцов от штрафов, если потребитель препятствует возврату товара или проведению экспертизы, или нарушение произошло по вине поставщика.

Фото: [ istockphoto.com/gorodenkoff ]

Ограничивается максимальный размер неустойки стоимостью товара, а судам дается право уменьшать размер санкций, если они несоразмерны нарушению. При возврате технически сложных товаров потребителю будет возмещаться стоимость аналогичной модели с учетом износа и года выпуска, а не цена нового товара.

Усложняется процедура уступки прав требования по неустойкам и штрафам, так как она ограничивается моментом вступления решения суда в силу. Это затрудняет привлечение юристов, работающих за процент от выигранного дела. А также вводится стимул для заключения медиативных соглашений: в случае их достижения 50-процентный штраф с продавца снимается, что должно стимулировать досудебное урегулирование конфликтов.

