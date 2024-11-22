Две многодетные мамы из колоний Кузбасса впервые вышли замуж

В пресс-службе регионального управления ФСИН проинформировали, что две многодетные мамы из разных колоний Кузбасса вышли замуж, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Всего с начала года справили уже 103 свадьбы. Преимущественно представитель ЗАГСа посещал мужчин-заключенных, чтобы провести для них церемонию бракосочетания. Только шесть женщин-заключенных вышли замуж в нынешнем году. Невестами становятся женщины разного возраста, примерно от 29 до 40 лет. Ранее никто из них замужем не был, вот опыт материнства есть.

«У одной из новобрачных двое детей, у еще одной — трое, самая многодетная мама — 29-летняя невеста, у нее четверо детей», — сообщили Сибдепо в ведомстве.

Сотрудники ведомства отметили, что количество свадеб среди заключенных в нынешнем году — это рекорд. Прошлогодние статистические данные отличались более низкими данными.

Ранее сообщалось, что губернатор Томенко пообещал приехать на свадьбу пары с 10 детьми.