Губернатор Томенко пообещал приехать на свадьбу пары с 10 детьми

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел прямую линию, чтобы выслушать вопросы населения и содействовать в их решении, сообщил amic.ru. Одна из жительниц Барнаула обратилась с вопросом, почему ее сожитель не может получить удостоверение многодетного отца.

Во время детального рассмотрения вопроса выяснилось, что пара начала свои отношения 15 лет назад. За это время они стали родителями десяти детей. Однако пара не проводила церемонию бракосочетания. Все эти годы они живут с юридической точки зрения как чужие друг другу люди. Губернатор Виктор Томенко был удивлен, что пара до сих пор не узаконила отношения.

«Десять детей и не женаты – это безобразие», – с иронией возмутился Томенко.

Губернатор предложил родителям десяти детей пожениться. Он отметил, что администрация организует паре выездную церемонию ЗАГСа. Глава региона также напомнил, что в Алтайском крае семейным парам, которые прожили вместе более 50 лет, выплатят деньги. Для получения средств необходимо написать заявление. Деньги придут в День семьи, любви и верности 8 июля 2025 года.

«Я к вам на свадьбу приеду сам, и еще 10 тысяч привезу вперед, не будете ждать 50 лет совместной жизни. Ну что такое?» – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что шоумен Стас Барецкий заявил, что неофициально обвенчался с Пугачевой на Гаити.