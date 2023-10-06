Две недели поисков: Пропавший подросток из Тюмени до сих пор не найден

Родители не написали заявление о пропаже юноши, как только был установлен факт пропажи. Подросток ранее не раз уже пропадал, поэтому сначала это не вызвало удивления.

Иногда ребенок отсутствовал дома несколько дней. Предполагается, что у него тяжелая ситуация в семье. Иногда к поискам привлекали волонтеров. В прошлый раз они нашли подростка в компьютерном клубе. Инцидент произошел год назад.

«Подросток неоднократно сбегал из дома. Состоит на профилактическом учете. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению его местонахождения», – сообщили в УМВД Тюменской области.

В ДПСО «ТюменьРегионСпас» заявка о необходимости подключения активистов к поискам пришла из полиции. Сейчас общественники опрашивают свидетелей и распространяют информацию о пропаже подростка.

Волонтеры смогли вычислить, где ребенок был в последний раз.

«В последний раз мальчика видели у ТРЦ «Сити-Молл» в, скажем так, состоянии измененного сознания. Все сведения мы передаем правоохранителям», – поделились волонтеры.

Павел Рюпин может находиться в любом регионе РФ. Рыжие волосы и карие глаза, худощавый и высокого роста – эти приметы помогают волонтерам в поисках. Был одет в одежду и обувь черного цвета.

Ранее в «ЛизаАлерте» рассказали корреспонденту Megatyumen.ru, как происходят поиски пропавшего человека. Каждый активист не может заниматься своими делами или уделять внимание близким, пока не будет найдет пропавший человек. Иногда на поиски уходит несколько суток. Люди ищут свидетелей, опрашивают продавцов в ближайших магазинах и ЗАС, мониторят информацию в социальных сетях.