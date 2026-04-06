Две пулевые пробоины и судьба солдата: почему котелок из Раменского музея передали в Музей Победы

В Раменском историко-художественном музее долгое время хранился обычный солдатский котелок. Таких во время войны выпускали миллионы. Но у этого экземпляра есть две пулевые пробоины и необычная история, сообщил REGIONS.

Недавно реликвию передали в московский Музей Победы. Экспонат включили в мультимедийную экспозицию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Котелок принадлежал бойцу Василию Кириллову. Он воевал с первых дней войны. Под Сталинградом солдат получил ранение. В том же бою две пули пробили его котелок. Несмотря на ранение, Василий выжил. Он продолжил воевать на Курской дуге, форсировал Днепр и дошел до Победы.

Самое удивительное случилось уже после войны. Василий Алексеевич приехал под Волгоград на места боев. Там он случайно нашел свой старый котелок. Он узнал его по инициалам, которые когда-то выцарапал ножом, и по двум характерным дырам от пуль. С тех пор реликвия хранилась в его семье.

Позже котелок оказался в Раменском музее, а теперь его передали в Музей Победы. В интерактивном комплексе используется технология «смарт-стекло». Она позволяет отображать на стекле карты боевых действий, фото и видеоматериалы о жизни и подвигах ветерана. Теперь каждый посетитель музея может увидеть этот скромный, но очень личный предмет солдатского быта, за которым стоит человеческая судьба.

